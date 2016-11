Sparta - War of Empires: PvP-Massaker ohne großes Risiko

Das "Pantheon-Massaker"-Event in Sparta: War of Empires hat begonnen und motiviert euch dazu, große Schlachten zu schlagen. Nach Ablauf des Ereignisses könnt ihr einen Großteil eurer gefallenen Soldaten kostenlos wiederbeleben.

In dem free-to-play Strategiespiel Sparta: War of Empires lohnt es sich aktuell besonders, euch im PvP mit eurer Koalition auszutoben und feindliche Pantheons zu erobern. Normalerweise sind solche Manöver immer mit einem großen Risiko verbunden. Wenn Angriffe nicht den Erfolg haben, den ihr euch davon versprecht, könnt ihr viele Krieger verlieren, ohne dass es euch etwas gebracht hat. Dank des „Pantheon-Massaker“-Events ist genau dieser Punkt aktuell aber nicht von so großer Bedeutung. Betreiber Plarium will scheinbar, dass sich die Spieler derzeit richtig große Schlachten im PvP von Sparta: War of Empires liefern, denn nach dem Event könnt ihr 90 Prozent eurer gefallenen Truppen gratis wiederbeleben.

Es gibt jedoch ein paar Dinge, die ihr beachten solltet. Zum einen gilt die kostenlose Massenwiederbelebung nur für Soldaten, die im Kampf gegen andere Spieler ihr Leben gelassen haben. Außerdem werden besiegte Einheiten sowie eroberte Pantheons nicht auf die Koalitionsherausforderungspunkte oder die Kriegspunktzahl angerechnet. Xerxes‘ Truppen, die von euch in den Gefechten um die Pantheons bezwungen wurden, zählen auch nicht als von euch vernichtete Krieger und haben somit keinerlei Auswirkungen auf eure Position in der Rangliste von Sparta: War of Empires. Darüber hinaus sind bestimmte Koalitionserrungenschaften während des „Pantheon-Massaker“-Events nicht erreichbar.