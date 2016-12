SpaceFellows: Skill-System und Arenakämpfe kommen

Das kostenlose Browserspiel SpaceFellows des deutschen Entwicklerstudios Cocobit Code & Colors soll noch vor Heiligabend ein umfangreiches Update mit zwei wichtigen Neuerungen erhalten. Das Team aus Wermelskirchen hat angekündigt, euch ein Skill-System sowie eine PvP-Arena unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ersteres setzt auf drei Fertigkeiten: Kraft beeinflusst, wie viel Erz ihr stündlich in der Mine abbaut. Schönheit wird wichtig, wenn zu Beginn des nächsten Jahres das LoveLab seinen Weg ins Spiel finden wird. Zu guter Letzt gibt es noch die Intelligenz, die für die täglichen Quests in SpaceFellows von Bedeutung ist.

Jeder dieser drei Skills lässt sich in 500 Stufen ausbauen, die sich auf einen aktiven (300 Stufen) und einen passiven Bereich (200 Stufen) aufteilen. Ersteren könnt ihr trainieren, während letzterer vom Alter des Infinions abhängt. Roboter verlieren mit der Zeit an Intelligenz, gewinnen dafür aber an Kraft. Bei den Aliens ist es genau umgekehrt.

Das Training der aktiven Skill-Bereiche in SpaceFellows funktioniert zum Beispiel, indem ihr bestimmte Items nutzt, die ihr über Samnmelquests erhaltet. Diese Aufgaben werden bald im Spiel verfügbar sein. Die Gegenstände könnt ihr aber auch mit Eisen kaufen. Indem ihr euren Infinion mit diesen Items ausstattet, entsteht ein besonderes Charakter-Item pro Skill-Richtung. Diese Gegenstände braucht ihr dann, um im kommenden LoveLab neue Arten, Hybriden oder Anomalien zu züchten.