Smite: Season-3-Preise und "Double Everything"-Wochenende

Wer am Ende der dritten Saison in Smite einen hohen Rang erreicht, wird dafür mit exklusiven Preisen belohnt, die es so nicht noch einmal geben wird.

Bis die dritte Saison im Third-Person-MOBA Smite des US-Entwicklers Hi-Rez Studios endet, ist es noch eine Weile hin. Auf dem PC ist der 31. Januar 2017 der letzte Spieltag, während auf den Konsolen noch bis zum 7. Februar gewertete Matches ausgetragen werden. Doch Hi-Rez will euch nun schon mal wissen lassen, auf was für Belohnungen ihr euch eigentlich freuen dürft, wenn ihr denn am Ende der Saison ein gutes Ergebnis in Form eines möglichst hohen Ranges erzielt.

Falls ihr eine noch weitaus bessere Saison gespielt und "Platinum 5" oder einen noch höheren Rang erreicht, gibt es noch was obendrauf: einen limitierten Rahmen für das Bild eures jeweils gewählten Gottes im Ladebildschirm. Dabei gilt für den wie für den Skin: Beide Preise könnt ihr nur am Ende der aktuellen Saison erlangen. Es wird laut Hi-Rez sonst nie wieder die Möglichkeit geben, diese Belohnungen in Smite zu kassieren. Wenn ihr also noch keinen der erforderlichen Ränge erreicht habt, um nach der dritten Saison mit mindestens einem der beiden Präsente in der Tasche in die nächste Spielzeit zu gehen, solltet ihr die verbleibenden Monate nutzen, um ordentlich Punkte zu sammeln.

An diesem Wochenende gibt euch Hi-Rez zudem einen weiteren Anreiz, um wieder mal einige Stunden mit dem Multiplayer-Spiel zu verbringen: Von heute an verdient ihr in allen Matches in Smite die doppelte Menge Erfahrungspunkte, Anbeter und Gunst. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch einen Booster-Sale. Alle Exemplare sind für die Zeit des Events um 75 Prozent im Preis reduziert. Ein Booster für einen Tag kostet also beispielsweise nur 35 statt 150 Juwelen. Die Aktion endet am 13. November.

