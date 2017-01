Die Smite-Marke wächst. Das MOBA von Entwickler Hi-Rez Studios hat eine treue Fangemeinde und mit Smite Tactics hat das Team aus Alpharetta, Georgia ein Online-Sammelkartenspiel im gleichen Universum in Arbeit. Der Titel ist seit dieser Woche spielbar, denn die Closed Beta hat ihre Pforten geöffnet. Wenn ihr euch für die Testphase registriert habt, solltet ihr also mal euer E-Mail-Postfach checken und schauen, ob ihr eine Einladung erhalten habt.

Es ist nicht zu übersehen, dass Hi-Rez Studios mit Smite Tactics auf der Erfolgswelle von Hearthstone: Heroes of WarCraft mitsurfen möchte. Allerdings kopieren die US-Amerikaner nicht einfach nur den Genrekönig. In Smite Tactics legt ihr nicht bloß Karten auf ein Spielfeld, sondern beschwört damit Kreaturen, die ihr dann in klassischer Rundenstrategie-Manier über das Schlachtfeld lenkt. Die Matches erstrahlen dabei in moderner 3D-Optik, so dass es viel mehr zu gucken gibt als bei Hearthstone.

Quelle: offizielle Webseite / Facebook-Seite