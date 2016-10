Die Hi-Rez Studios kennt man eigentlich für eher actionlastige Spiele, seien es der Helden-Shooter Paladins oder das Third-Person-MOBA Smite. Nun versucht sich das Studio aus Alpharetta, Georgia erstmals an einem Strategiespiel. Und damit das auf jeden Fall einige Interessenten finden wird, kleidet Hi-Rez den Titel in seine erfolgreichste hauseigene Marke. Dabei ist nun Smite Tactics herausgekommen, das heute frisch angekündigt wurde.

In Smite Tactics spielen die antiken Götter aus Smite natürlich auch eine Rolle. Doch anstatt mit ihnen direkt in die Schlacht zu ziehen, kontrolliert ihr vielmehr diverse Dienerkreaturen. Das Spielprinzip ist eine Mischung aus Hearthstone und Heroes of Might & Magic. Hier trifft also Sammelkartenspiel auf Rundenstrategie. Zeus, Odin und Co sind die Helden, die jeweils ganz eigene Karten mit sich bringen. Das Ganze erinnert eben sehr an das besagte Blizzard-Spiel. Doch in den Duellen gegen andere Spieler bietet sich euch bei Smite Tactics dann ein gänzlich anderes Bild: Statt einem 2D-Spielbrett, auf dem ihr die Karten eures selber zusammengestellten Decks ablegt, habt ihr ein 3D-Schlachtfeld vor euch. Mit den Blättern beschwört ihr also eure Einheiten, die ihr dann rundenweise über das Gelände bewegt und Gegner attackieren lasst. Jeder Diener verfügt über eigene Fähigkeiten, hinzu kommen Zauberkarten. Für taktischen Tiefgang dürfte also gesorgt sein.