Bislang kamen nur PC-Spieler in den Genuss des kostenlosen Online-Rollenspiels Skyforge, für das der russische Entwickler Allods Team verantwortlich zeichnet. Nun hat der Publisher My.com eine gute Nachricht für Konsolenspieler – zumindest für die, die eine PlayStation 4 besitzen. Skyforge wird in naher Zukunft für die aktuelle Heimkonsole von Sony erscheinen. Im März soll das MMO zum kostenlosen Download bereitstehen. Das Gute bei der PS4: Ihr müsst kein PS-Plus-Nutzer sein, um Free-to-Play-Titel online zocken zu können. Bei der Xbox One von Microsoft sieht das anders aus, aber für diese Plattform ist Skyforge bislang sowieso nicht angekündigt.

Es kann sich aber dennoch lohnen, ein PS-Plus-Abonnement abgeschlossen zu haben: Als Begrüßungsgeschenk gibt es nämlich ein Unsterblichkeitspaket für Skyforge, das einige Extras beinhaltet. Dieses Bundle enthält ein Cyberkostüm, einen Heiligenschein (ihr spielt schließich unsterbliche Krieger, die zu Göttern werden) und die „Glühenden Augen“. Diese Goodies sind exklusiv für das Unsterblichkeitspaket bestimmt. Das erhält zwar jeder Spieler, der sich auf der offiziellen Skyforge-PS4-Webseite mit seinem PSN-Konto registriert, doch PS-Plus-Nutzer bekommen noch etwas obendrauf. Sie erhalten noch mehr In-Game-Items, darunter die „Flügel der Gelübde“, mit denen ihr euren Helden verzieren könnt, um in der Masse aufzufallen.