Skyforge: Update „War Eternal“ läutet neue PvP-Saison ein

Das kostenlose Online-Rollenspiel Skyforge bietet bald wieder neues Futter für Fans zünftiger PvP-Schlachten. Publisher My.com und der russische Entwickler Allods Team haben das neue Update „War Eternal“ angekündigt und dafür einen festen Release-Termin genannt. So wird die Aktualisierung am 1. Dezember veröffentlicht. In zehn Tagen bieten sich euch also wieder viele neue Inhalte in dem MMORPG, in dem ihr einen unsterblichen Krieger verkörpert und zum Gott werdet.

Eine der wesentlichen Neuerungen ist die zweite Saison der Pantheonkriege. Die wird jedoch nicht direkt mit der Veröffentlichung des Updates, sondern erst am Wochenende danach starten. Dafür wird es diesbezüglich einige Veränderungen geben. Details hierzu stehen noch aus. Allgemein soll besagte PvP-Variante in Skyforge etwas zugänglicher werden.