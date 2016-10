Skyforge: „Ascension“-Erweiterung erschienen

Lange wurden wir darauf vorbereitet, nun ist sie endlich da: Der Entwickler Allods Team hat die Erweiterung „Ascension“ für sein kostenloses Online-Rollenspiel Skyforge veröffentlicht. Damit tut sich einiges in der Welt der unsterblichen Krieger, denn mit der neuen Karte der Regionen verändert sich der Spielablauf sehr stark. Über diese Map schaltet ihr fortan neue Abenteuer und Klassen frei. Zahlreiche Markierungen stellen Missionen und andere Inhalte dar, mit denen ihr euch die Zeit vertreibt. Die Karte sorgt vor allem dafür, dass ihr einen viel besseren Überblick über euren Fortschritt in dem MMORPG habt.

Aber auch in Bezug auf das eigentliche Grund-Gameplay von Skyforge hat sich einiges getan: Das Kampfsystem wird dadurch erweitert, dass ihr besiegten Gegnern beispielsweise ihre Waffen und sogar Körperteile abnehmen könnt, um sie selbst in den Auseinandersetzungen mit weiteren Feinden einzusetzen. Außerdem könnt ihr den Attacken eurer Kontrahenten ab sofort besser ausweichen. Die Kämpfe in Skyforge erlangen also noch etwas mehr Tiefe. Obendrauf gibt es mit dem Revolverhelden eine brandneue Klasse, die mit zwei Pistolen sowie Dynamit ausgerüstet und besonders wendig ist. Allerdings ist sie auch schon seit einer Woche spiel- beziehungsweise freischaltbar.