Skyforge: Startschuss für den Revolverhelden

Skyforge

Das kostenlose MMORPG Skyforge des russischen Entwicklers Allods Team bekommt in wenigen Tagen, genauer gesagt am 19. Oktober, das große „Ascension“-Update spendiert, das viele Änderungen und Neuerungen im Gepäck hat. Unter anderem erwartet euch eine neue Kampagnenkarte. Eine weitere Ergänzung ist die neue Klasse des Revolverhelden, doch die könnt ihr schon jetzt spielen.

Publisher My.com hat bekannt gegeben, dass der schießwütige Held ab sofort in Skyforge spielbar ist. Um ihn zu bekommen, gibt es zwei unterschiedliche Wege. Die eine Option: Ihr schaltet ihn ganz normal im Spiel frei, wie ihr es auch mit allen anderen Klassen gemacht habt. Ist euch das zu mühselig oder ihr wollt den Revolverhelden einfach sofort spielen, könnt ihr euch die passende Sammleredition kaufen. Zum Preis von 29,99 Euro erhaltet ihr nicht nur sofortigen Zugriff auf die Klasse, sondern noch einige Extras. Dazu gehört unter anderem ein exklusives Kostüm für den Revolverhelden. Außerdem genießt ihr zehn Tage vollen Premiumstatus in Skyforge, wodurch ihr von einem Bonus von 200 Prozent auf all eure Gewinne profitiert. Dazu gibt es noch 7.500 Argents und 100.000 Kreditpunkte. Die „Revolverheld Sammleredition“ ist nur für einen begrenzten Zeitraum erhältlich. Ihr solltet also schnell zuschlagen, sofern Interesse besteht.