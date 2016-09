Skyforge: Neuer PvP-Modus im MOBA-Stil

Skyforge

Im kostenlosen Online-Rollenspiel Skyforge kämpft ihr nicht nur gegen von der KI gesteuerte Feinde, sondern tobt euch auch im PvP aus. Wer ein großer Fan von Gefechten mit und gegen andere Spieler ist, darf sich ab sofort in einem neuen Modus austoben. Bei „Golemschlacht“ handelt es sich um eine Variante, die stark an klassische MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 erinnert: Zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielern, kämpfen auf einer Karte, an deren beiden Enden jeweils zwei Gebäude stehen, Repeater genannt. Euer Ziel ist es, die Repeater des gegnerischen Teams zu zerstören. Dazu müsst ihr aber zunächst vier Verteidigungsstrukturen aus dem Weg räumen. Dabei werdet ihr von KI-gesteuerten Golems unterstützt, die von den Repeatern produziert werden.

Im „Golemschlacht“-Modus von Skyforge wird der Prestige-Wert aller Spieler angeglichen. Auf diese Weise hat keiner Vorteile auf dem Schlachtfeld, weil er mehr gespielt hat als andere. Es kommt also auf eure Fähigkeiten mit Maus und Tastatur beziehungsweise euer Können mit der gewählten Klasse sowie gutes Teamwork an.

Neben dem Release des neuen PvP-Modus in Skyforge hat der Entwickler Allods Team außerdem eine Sammleredition angekündigt, mit der ihr sofort die neue Klasse des Revolverhelden freischaltet, die Teil der kommenden „Ascension“-Erweiterung ist. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich beim neuen Recken um einen Fernkämpfer, der mit zwei Pistolen kämpft und auch gerne mal zu Dynamitstangen greift. Die passende Sammleredition kostet bei Release des neuen Add-ons für Skyforge 39,99 Euro. Wenn ihr sie vorbestellt, spart ihr 10 Euro. Zusätzlich zum sofortigen Zugriff auf den Revolverhelden bietet sie noch ein exklusives Kostüm, zehn Tage Premiumstatus, 7.500 Argents (Premiumwährung) und 100.000 Kreditpunkte.