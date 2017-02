SimCity BuildIt: Ein Hauch von Hollywood in eurer Stadt

Heute ist ein Update für das free-to-play Städtebau-Spiel SimCity BuildIt von Electronic Arts erschienen, das wieder einige neue Möglichkeiten im Gepäck hat, um eure Siedlung zu gestalten. Wie das in dem Mobilegame so üblich ist, sind die neuen Gebäude einem spezifischen Thema zugeordnet. Dieses Mal dreht sich alles um die Filmindustrie.

Beispielsweise könnt ihr in SimCity BuildIt neuerdings für einen Hauch von Hollywood sorgen, indem ihr eine Filmstudio-Statue aufstellt. Über ein Outdoor-Kino werden sich eure Sims auch sehr freuen, gleiches gilt für die Plumbob-Meile. Um die kulturellen Bedürfnisse eurer Einwohner zu erfüllen, lohnt es sich, neben dem Autokino auch noch einen Preisverleihungssaal in eurer Stadt zu platzieren. Vielleicht verirren sich dann ab und zu auch mal ein paar echte Stars in eure virtuelle Metropole.

Außerdem startet mit der Veröffentlichung des Updates für das SimCity-Mobilegame die mittlerweile dritte Bürgermeister-Wettbewerbssaison. Wenn ihr daran teilnehmt, habt ihr die Chance, verschiedene Filmsets freizuschalten, zum Beispiel aus dem Genre Science-Fiction oder Horror.

EA veröffentlicht regelmäßig neue Updates mit frischen Gebäuden und Gestaltungsmöglichkeiten für SimCity BuildIt. In den vergangenen Monaten sind unter anderem neue Freizeitparks, Brücken und imposante Schlösser ins Spiel gekommen. Seit dem Release Ende 2014 für iOS und Android ist die Auswahl an Features und Bauoptionen dank der zahlreichen Updates jedenfalls schon ordentlich gewachsen.