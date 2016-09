SimCity BuildIt: Natur pur im neuen Update

SimCity BuildIt

Umweltschützer und passionierte Aktivisten bauen ihren Einflussbereich aus, zumindest im Mobile Game SimCity BuildIt. Electronic Arts hat ein neues Update veröffentlicht, dass Nachwuchbürgermeister ein wenig näher an die Natur rückt. Bislang konntet ihr nämlich nur von Menschen entworfene Bauwerke in eurer Stadt platzieren und habt euch nahezu kaum um den Umweltschutz gekümmert. Grünflächen gab es zwar, aber diese ersetzen eben keine richtige Fauna. Das ändert sich nun. Dank des Landschafts-Updates seid ihr ab sofort in der Lage, Seen anzulegen, Flüsse durch eure Stadt fließen zu lassen und Wälder aufzuforsten. Das sieht nicht nur schick aus, so haben eure Bewohner zukünftig einen Platz, an dem sie dem Zwitschern der Vögel lauschen können oder im Herzen eines Waldes einfach mal die Seele baumeln lassen dürfen.

Landscape-Update Trailer: