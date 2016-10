Shuffle Cats: King veröffentlicht Kartenspielspaß mit Katzen

Shuffle Cats

Der Entwickler King, bekannt für seine immens erfolgreichen 3-Gewinnt-Spiele wie Candy Crush Saga, hat einen neuen Titel auf den Markt gebracht. Shuffle Cats ist das erste Spiel des Studios, in dem ihr euch direkt mit anderen Leuten online messt. Das Ganze ist ein Multiplayer-Kartenspiel, in dem ihr eine Version des klassischen Rommé spielt – nur halt mit Katzen. Der Titel ist im London der 1920er Jahre angesiedelt, wo Straßenkatzen gegeneinander antreten, um in die besten Kartenclubs der britischen Hauptstadt auf der sogenannten „Lucky Lane“ zu kommen. Ihr übernehmt die Rolle einer der Miezen und duelliert ihr euch in Echtzeit mit anderen Spielern.

Die Regeln in Shuffle Cat sind einfach: Ihr erhaltet sieben Karten und müsst dann die bestmögliche Kombination von Blättern finden und auf dem Spielfeld ablegen. Der Spieler, der als erster zehn Punkte erreicht, gewinnt die Partie und damit Edelsteine. Die dienen in dem Mobilegame als Hauptwährung, mit der ihr euch Zutritt zu den Kartenclubs verschafft.

Shuffle Cats bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Spielmodi, ihr könnt direkt mit euren Gegenspielern chatten und lernt diverse Charaktere kennen. Dazu gehört beispielsweise eure Mentorin Montie, die euch den Einstieg ins Spiel erleichtert. Außerdem gibt es Minigames, die für die nötige Abwechslung sorgen.

Shuffle Cats ist ab sofort im Apple App Store und Google Play Store als kostenloser Download erhältlich. Wer lieber an seinem PC als mit dem Smartphone oder Tablet spielt, kann das Online-Spiel aber auch auf Facebook zocken. Der folgende Launch-Trailer verschafft euch schon mal einen kleinen Eindruck: