Shakes and Fidget: Pimpt eure Ausrüstung beim neuen Schmied!

Shakes and Fidget gehört definitiv zu den Urgesteinen unter den Browserspielen , ist als einer der wenigen Titel aus Deutschland immer noch am Netz und wird von Fans innig geliebt. Seit ein paar Tagen rollen die Entwickler des Online-Spiels ein neues Feature für alle Spielwelten aus: den Schmied. Die ersten drei Welten haben das Update bereits erhalten, die übrigen sollen im Laufe dieser Woche folgen, sofern keine Probleme auftreten.

Der Schmied.

Damit euch der grimmige Schmied überhaupt in seine glutheiße Werkstatt hinein lässt, müsst ihr in Shakes and Fidget Stufe 90 erreicht und tierische Begleiter (Pets) freigeschaltet haben. Ist das erledigt, findet ihr den Schmied in der Stadtübersicht neben dem Waffenladen. Der muskelbepackte Kamerad kann vier Dinge für euch tun: Sockel Upgrade, Attribut Upgrade, Zerlegung und Stein Gewinnung.

Über die Funktion Sockel Upgrade werden Gegenstände mit einem Slot für Edelsteine verbessert. Dafür müsst ihr einfach nur den Gegenstand aus eurem Inventar auf das entsprechende Symbol ziehen und natürlich genug Metall und arkane Splitter haben. Der Schmied kann aber auch die Attribute eines Gegenstandes optimieren, allerdings höchstens zehn Mal je Gegenstand. Die Zerlegen-Funktion wiederum zerstört den Gegenstand, den ihr auf das Symbol zieht. Dafür bekommt ihr Metall und arkane Splitter zurück - die Menge an Rohstoffen, die ihr beim Zerlegen bekommt, ist allerdings rein zufällig. Pro Tag können höchstens fünf Gegenstände zerlegt werden.

Die Zerlegung von Kundschafter- und Magier-Waffen in Shakes and Fidget verbraucht gleich zwei der fünf Zerlegungsmöglichkeiten, bringt dafür aber auch mehr Rohstoffe. Über Stein Gewinnung bekommt ihr einen gesockelten Edelstein zurück, der Gegenstand wird dabei allerdings unwiederbringlich zerstört.

Quelle: Offizielle Webseite