Shakes and Fidget: Die Pets in der Wintersaison

Viele Online-Spiele widmen sich in diesen Tagen dem Thema Winter. Kein Wunder, schließlich wird es immer kälter und der Dezember steht vor der Tür. Auch das kostenlose Online-Rollenspiel Shakes and Fidget nimmt sich in Kürze der kalten Jahreszeit an. Am 1. Dezember beginnt die Wintersaison in dem MMORPG . Das bedeutet, dass die Herbst-Pets eine Pause und Platz für neue Haustiere machen. Mittlerweile hat der Entwickler bekannt gegeben, welche animalischen Freunde euch im kommenden Monat in Shakes and Fidget erwarten und wo ihr sie finden werdet.

Neben diesen Tieren, die ihr an jedem Tag in der Wintersaison in Shakes and Fidget finden werdet, gibt es auch noch sogenannte „Event-Pets“, die nur an bestimmten Tagen auffindbar sind. Das Licht-Pet Antlar zum Beispiel, das ihr in Nordingen entdecken könnt, gibt es nur zur Pilzaktion an Weihnachten. Ein genauer Zeitraum für dieses Ereignis steht noch nicht fest. Rocki, ein weiteres Feuer-Pet, lebt im Immernachtwald und lässt sich nur an Silvester und Neujahr blicken. Das Schatten-Pet Zornox wird es lediglich am Freitag, den 13., im Januar geben. Es treibt sich in den „Rottenden Lande“ herum. Zu guter Letzt ist noch vom Feuer-Pet Flossnessel die Rede, das ihr nur am Valentinstag auf der Insel Scarpa finden könnt.

Quelle: offizielles Forum