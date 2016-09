RuneScape: Große Erweiterungen für 2017 angekündigt

Das kostenlose Online-Rollenspiel RuneScape feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Am vergangenen Samstag lud der Entwickler Jagex nach London zum RuneFest 2016, um das Jubiläum des Spiels zu zelebrieren: Mittlerweile zählt das MMORPG über 250 Millionen registrierte Spieler weltweit. Die aktiven unter ihnen wollen natürlich bei Laune gehalten werden, weswegen im Zuge der Veranstaltung neue Erweiterungen angekündigt wurden. So erwarten euch im kommenden Jahr mehrere Add-ons für RuneScape, die kostenlos verfügbar sein werden und die Welt um neue Schauplätze und Abenteuer erweitern.

Auf dem RuneFest 2016 wurden übrigens auch die Golden Gnome Awards an Community-Mitglieder verliehen, die herausragende Erfolge in RuneScape erzielt haben. Dabei ging ein Preis in diesem Jahr an die gesamte Spielergemeinde, die es seit 2014 geschafft hat, um die 200.000 britische Pfund (circa 232.519 Euro) für den guten Zweck zu sammeln. Daher erhält jeder Spieler von RuneScape einen virtuellen Golden Gnome.

Quelle: Pressemitteilung