RoboManiac: Roboter-Browserspiel offiziell erschienen

Ein Jahr lang befand sich das kostenlose Browserspiel RoboManiac in der Betaphase. Nun hat der deutsche Entwickler YEPS! GameStudio sein Werk offiziell veröffentlicht und es auf die Version 1.0 aktualisiert. Mit diesem Schritt gibt es auch einige neue Inhalte und Features, zum Beispiel das zweite Habitat namens Utopica.

Wenn ihr euch nun neu registriert, habt ihr die Wahl, in welchem Habitat ihr RoboManiac spielen wollt. Falls ihr das Rollenspiel hingegen schon eine Weile zockt und einen Bot habt, der mindestens Level 15 erreicht hat, habt ihr die Möglichkeit einen neuen Roboter zu erstellen und mit ihm in Utopica um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Über den Satelliten-TV-Monitor oben rechts auf dem Bildschirm könnt ihr jederzeit zwischen euren Bots hin- und herwechseln.

Des Weiteren dürft ihr euch über ein Upgrade des Konfig-O-Mats freuen: Mit dem Verteiler habt ihr ab sofort in RoboManiac die Möglichkeit, die Attributpunkte eures Roboters zurückzusetzen und neu zu verteilen. Falls ihr also mit eurer Skillung nicht ganz zufrieden seid, könnt ihr sie nun endlich ändern. Allerdings lassen sich nicht direkt alle Punkte umverteilen: Wie viel ihr an den Attributen eures Bots verändern dürft, hängt davon ab, wie weit ihr den Konfig-O-Maten ausgebaut habt.