Mitte Dezember erscheint mit "Raserei des Waldläufers" ein neues Inhalts-Update für Riders of Icarus, das, ihr ahnt es sicher schon, die neue Waldläufer-Klasse implementiert.

Publisher Nexon hat den Release-Termin für das nächste große Inhalts-Update des kostenlosen Online-Rollenspiels Riders of Icarus verraten: Am 15. Dezember erscheint „Raserei des Waldläufers“, dessen größte Neuerung schon im Namen steckt. Mit dem Waldläufer wird das Klassenrepertoire von Riders of Icarus um einen Fernkämpfer erweitert, der mit Pfeil und Bogen gut umzugehen weiß und seine Feinde mit tödlicher Präzision aus der Distanz ausschaltet. Die Waldläufer sind Spezialbeauftragte des Onyx-Ordens, weshalb sie sowohl verehrt als auch gemieden werden.

Falls ihr lieber euren bereits vorhandenen Helden weiterspielen wollt, gibt es ebenfalls viel Neues zu erleben. Mit den „Verderbten Ödlanden“ bietet das Update ein neues Gebiet für Riders of Icarus, in dem euch fiese Gegner und zwei frische Dungeons erwarten. Die Wüstengegend befindet sich im Westen von „Hakains Kreuzweg“ und ist natürlich nur für Recken geschaffen, die ihre Stärke bereits oft genug unter Beweis gestellt haben. Passend dazu wird auch die Maximalstufe auf Level 50 erhöht. Ihr könnt also noch stärker werden und neue Fähigkeiten erlernen.