Riders of Icarus

Die Tritael-Kluft könnt ihr erst betreten, wenn ihr in Riders of Icarus schon auf Stufe 34 seid. Zuvor müsst ihr die Quest "Velzeroth" erledigen. Sprecht Crow an und sie wird euch zur Titanen-Plattform führen, über die ihr die Tritael-Kluft erreicht! In dem neuen Gebiet warten neben 170 Aufgaben auch fünf neue Raid-Bosse auf euch. Ihr findet sie an fünf spezifischen Orten auf der Map und könnt sie gemeinsam mit Verbündeten erledigen. Wenn es euch gelingt, alle Gegner zu besiegen, staubt ihr wertvolle Items, Rüstungsteile und Waffen ab. Die große Besonderheit der Kluft der Verdammten liegt darin, dass sie am Himmel schwebt und entsprechend für Luftkämpfe mit Reittieren gedacht ist. Da trifft es sich doch gut, dass das Update für Riders of Icarus auch neue Mounts im Gepäck hat, die sogenannten "Leere"-Reittiere.