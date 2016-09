Riders of Icarus: Update „Kluft der Verdammten“ angekündigt

Riders of Icarus

Die Open Beta von Riders of Icarus ist in vollem Gange und bekommt in Kürze neue Inhalte: Der Entwickler WeMade liefert am 28. September das „Kluft der Verdammten“-Update, das nicht nur die Maximalstufe auf Level 40 anhebt, sondern auch frische Herausforderungen für hochstufige Charaktere bietet. Unter anderem wird es mit der Tritael-Kluft ein neues Gebiet geben. Die Kluft schwebt über der See und ist somit nur mit einem Flugreittier zu erreichen. Damit einhergehend gibt es neue Quests, die euch in den Kampf gegen die Mächte das Chaos schicken. Dabei agiert ihr Seite an Seite mit den legendären Pegasus-Rittern.

Wollt ihr euer Können als Held in Riders of Icarus so richtig auf die Probe stellen, wagt ihr euch in den neuen Dungeon „Der Riss“. Helden ab Stufe 39 können die Instanz betreten und sich bösen Geistern im Kampf stellen. Dabei handelt es sich um die Seelen jener, die von den Helden von Hakanas erschlagen wurden. „Der Riss“ bietet zwei Bossgegner, die hochwertige Ausrüstung fallen lassen. Außerdem lassen sich in dem Dungeon neue, geisterhafte Reittiere fangen, auf deren Rücken ihr die Spielwelt von Riders of Icarus bereisen könnt.

Überhaupt bietet das „Kluft der Verdammten“-Update für das kostenlose MMORPG viele neue Tiere, die ihr als Fortbewegungsmittel nutzt. In der Tritael-Kluft trefft ihr auf ungebändigte Leere-Kreaturen, die ihr erst mal zähmen müsst. Jede Art von Wesen bietet dabei ihre eigene Herausforderung. Es wird also keine leichte Aufgabe sein, alle neuen Tiere in eure Sammlung an Mounts aufzunehmen. Wenn ihr euch nun schon mal einen ersten Eindruck von den neuen Inhalten verschaffen wollt, bietet euch der folgende Gameplay-Trailer die Möglichkeit dazu: