Das kostenlose Online-Rollenspiel Revelation Online läuft seit wenigen Tagen in der Open Beta und hat nun ein neues Feature erhalten: Der Entwickler NetEase gibt euch einen weiteren Anreiz, die riesige Spielwelt Nuanor zu erkunden. Ähnlich wie in Guild Wars 2 gibt es ab sofort bestimmte Punkte in der Spielwelt, die als „Sehenswürdigkeiten“ markiert sind (mit einem Filmprojektor als Symbol). Dort findet ihr einen NPC, den ihr ansprechen müsst, damit eine Videosequenz abgespielt wird. Die Kamera fährt dann über die jeweilige Sehenswürdigkeit.

Das Ganze soll euch aber nicht nur auf bestimmte Orte in der Spielwelt aufmerksam machen, sondern gibt euch auch spielerische Vorteile. Auf diese Weise schaltet ihr in Revelation Online Auszeichnungen frei. Außerdem winken euch Erfahrungspunkte, „Kaiserliche Münzen“ und ihr bekommt sogar die Mittel, um eure Charakterattribute zu steigern: Für jede Sehenswürdigkeit, die ihr in Revelation Online besucht, erhaltet ihr +3 Potenzial. Es lohnt sich also, Nuanor genau zu erkunden und hier und da mal ein wenig Sightseeing zu betreiben. Das Ganze dürfte sich auch gut nebenbei erledigen lassen, wenn ihr sowieso gerade durch die Gebiete lauft, um eure Quests zu erfüllen oder Crafting-Material zu sammeln.