Revelation Online: Statistiken zur Closed Beta

In Kürze startet die Open Beta von Revelation Online. Der Early Access für Besitzer eines Gründer-Pakets beginnt schon nächste Woche Montag (27. Februar), alle anderen dürfen ab dem 6. März mitmischen. Zwischenzeitlich nutzen Publisher My.com und Entwickler NetEase die Gelegenheit, um die Closed Beta Revue passieren zu lassen. Das Unternehmen hat auf der offiziellen Webseite des free-to-play Online-Rollenspiels ein paar interessante Zahlen und Statistiken aus der geschlossenen Beta-Phase veröffentlicht.

Welche waren zum Beispiel die beliebtesten Klassen im MMORPG? Auffällig ist, dass es in Revelation Online gar keine auffälligen Favoriten zu geben scheint. Ganz knapp vorne mit je 18 Prozent liegen der Okkultist und der Klingenmagier, gefolgt von Beschwörer und Scharfschütze (je 17 Prozent), dem Waffenmeister (16 Prozent) und, minimal abgeschlagen, dem Hoplit (14 Prozent). Die Aufteilung war also sehr ausgeglichen. Wie hart es im PvP von Revelation Online zur Sache ging, zeigt die Gesamtzahl der gefallenen Helden. Insgesamt haben über 615.000 Charaktere in Spieler-vs-Spieler-Gefechten das Zeitliche gesegnet.