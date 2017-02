Revelation Online: Termin für die Open Beta steht

Nach drei geschlossenen Testphasen geht das Online-Rollenspiel Revelation Online nun bald in die Open Beta. Publisher My.com hat bekannt gegeben, dass der Startschuss am 6. März fallen wird. Ein paar Tage vorher, genauer gesagt am 27. Februar, startet der Early Access. Wer sich eines der drei Gründerpakete gekauft hat, darf bereits ab diesem Datum in die Fantasy-Welt Nuanor eintauchen und sein Abenteuer starten.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Zu Beginn der Open Beta von Revelation Online wird das MMO nur auf Englisch spielbar sein. Die deutsche und die französische Sprachfassung samt der dazugehörigen Server werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Doch My.com gibt euch trotzdem die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein und später auf dem deutschen Server weiterspielen zu können: Sobald er online ist, werdet ihr alle eure Charaktere kostenlos transferieren dürfen – praktisch! Ab wann Revelation Online in deutscher Sprache spielbar sein wird, steht aber noch nicht fest.