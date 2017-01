Das kostenlose Online-Rollenspiel Revelation Online des chinesischen Entwicklers NetEase befindet sich derzeit in seiner dritten Closed Beta. In dieser Testphase könnt ihr nicht nur viele Quests erfüllen und euch in Dungeons oder PvP-Gefechte wagen, sondern auch die Möglichkeiten des Fliegens auszuprobieren. Natürlich geht das nur, wenn ihr einen Betakey erhalten oder euch eines der Gründerpakete gekauft habt.

In Revelation Online ist es möglich, die riesige Spielwelt nicht nur zu Fuß, sondern eben auch aus der Luft zu erkunden. Dabei erlangt ihr zum einen im Verlauf eurer Heldenreise Zugriff auf Flugreittiere, wie es sie in vielen anderen Spielen auch gibt, aber euer Held kann ab Stufe 29 auch selbstständig abheben. Dann bekommt ihr eure ersten eigenen Engelsflügel. Das Prinzip kennt ihr vielleicht schon aus dem MMO-Konkurrenten Aion. Doch während ihr in dem Titel von NCsoft immer nur für einen begrenzten Zeitraum durch die Lüfte sausen könnt, ist der Flugspaß in Revelation Online unlimitiert. Hinzu kommt noch, dass ihr in der Luft auch kämpfen könnt. Dafür erlernt ihr im Spielverlauf spezielle Fähigkeiten, die an die Gefechte über dem Erdboden angepasst sind.

Falls ihr nun blöderweise keinen Zugang zur Closed Beta von Revelation Online haben solltet, könnt ihr euch trotzdem einen Eindruck von den Flugeinlagen des MMORPGs verschaffen. Publisher My.com hat einen frischen Trailer zu Revelation Online veröffentlicht, der sich ausschließlich mit den Flugoptionen des Free-to-Play-Titels befasst. Darin seht ihr die Helden mit ihren Flügeln sowie die fliegenden Reittiere in Aktion: