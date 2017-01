Revelation Online: Details zu den Gildenkriegen

My.com hat einige Details zu den Gildenkriegen in Revelation Online verraten. Wer auf epische Massenschlachten steht, dürfte in dem MMO glücklich werden.

Gestern haben wir darüber berichtet, auf was für Neuerungen sich PvE-Fans freuen dürfen, die die dritte Closed Beta von Revelation Online mit sich bringt. Nun hat der Publisher My.com neue Informationen zu einem wichtigen Aspekt des PvPs in dem kostenlosen MMORPG preisgegeben: den Gildenkriegen.

In Revelation Online können sich Spielergilden in groß angelegten Schlachten miteinander messen. Jede Nacht bekommt eine Gemeinschaft die Gelegenheit, eine andere Spielergruppe zum Kampf herauszufordern. Dabei gibt es Kriege für 60 (30 gegen 30) und 100 (50 gegen 50) Spieler. Sobald eine Gilde eine Herausforderung annimmt, erhalten die Teilnehmer eine spezielle Markierung neben ihrem Namen und können sich fortan überall in der Spielwelt mit den Mitgliedern der feindlichen Gruppierung im Kampf messen. Das ist sogar in Städten möglich, ohne dass die Wachen in das Geschehen eingreifen.

In Revelation Online wird es auch möglich sein, Gildenkämpfe mit mehr als 100 Spielern auszutragen. Tatsächlich gibt es dabei keine Teilnehmerbegrenzung, allerdings können diese Gefechte nicht in Städten stattfinden. Die Spielwelt wird aber genügend Areale bieten, in denen sich die Gilden richtige Massenschlachten liefern können. Als besonderen Schauplatz nennt My.com eine Insel, auf der sich nachts zahlreiche Monster herumtreiben. Mehr als 500 Spieler können sich hier versammeln, um die Kreaturen zu vernichten. Dafür winken euch spezielle Belohnungen. Es gibt auch passende Quests. Wenn ihr sie erfüllt, steigt ihr in der Gunst der Fraktion, die auf der Insel beheimatet ist.