Das Online-Rollenspiel Revelation Online geht am 19. Januar in die dritte Closed Beta. Dabei werdet ihr nicht mehr nur bis Stufe 49, sondern bis Level 69 spielen können. Nur wo nehmt ihr die nötigen Erfahrungspunkte her? Auf diese Frage hatte der Publisher My.com zuletzt noch keine konkrete Antwort. Nun hat das Unternehmen aber einige Details zu den neuen Inhalten parat. So dürfen sich Betatester auf eine Reihe frischer Dungeons freuen.

Neben dem „Großen Bollwerk“, in dem vier Bosse hausen, gibt es mit der „Mechzitadelle“ eine Instanz voller gefährlicher Maschinen. Wer aber eine richtig große Herausforderung sucht, wagt sich in den „Turm der Qualen“. Dieses Gebäude besteht aus sieben Ebenen, auf denen ihr es mit mehreren Bossgegnern zu tun bekommt. Damit ihr den Dungeon erfolgreich absolviert und tolle Belohnungen ergattert, müsst ihr alle Bosse in unter 30 Minuten besiegen. Ansonsten geht ihr nämlich leer aus.