Revelation Online: Dritte Closed Beta startet in Kürze

Revelation Online geht in diesem Monat in eine neue Betaphase, die mehr Inhalte bieten wird als die vorherigen Versionen. Allerdings werdet ihr dafür auch einen neuen Key benötigen.

Alle guten Dinge sind drei: Nachdem das kostenlose MMORPG Revelation Online im vergangenen Jahr bereits in zwei geschlossenen Testphasen spielbar war, steht in diesem Monat die dritte Closed Beta an. Entwickler NeatEase und Publisher My.com gaben bekannt, dass die Server vom 19. Januar bis 2. Februar wieder online sein werden, um weitere Einblicke in die Fantasy-Welt Nuanor zu erlauben.

Allerdings hat die Sache einen Haken: Wer sich für die Beta von Revelation Online registriert und für die vorherigen Tests einen Key bekommen hat, ist diesmal nicht wieder automatisch mit an Bord. Tatsächlich wird ein neuer Code vorausgesetzt, um Zugang zu den Servern zu erhalten. Wollt ihr in jedem Fall an der dritten Closed Beta des Online-Rollenspiels aus Fernost teilnehmen, müsst ihr euch eines der Gründerpakete kaufen. Nur die garantieren eine Teilnahme. Ansonsten bleibt euch nichts anderes übriges, als darauf zu hoffen, dass euch die Verantwortlichen erneut als Tester auswählen.

Jetzt mag man es ziemlich blöd finden, dass NetEase und My.com die Betaspieler so sehr aussieben, aber in der neuen Testphase von Revelation Online gibt es dafür auch viele Neuerungen. Die Entwickler waren seit der zweiten Closed Beta nicht untätig und haben viele frische Inhalte in das Spiel integriert. Lag die Levelbegrenzung bislang bei 49, wird die Maximalstufe in der kommenden Betaphase bei 69 liegen. Das bedeutet natürlich auch, dass euch einiges mehr an Quests und Gebieten erwarten dürfte, denn irgendwoher müsst ihr ja die nötigen Erfahrungspunkte bekommen. Viele Infos zu den konkreten Neuerungen der dritten Beta von Revelation Online haben Entwickler und Publisher allerdings noch nicht verraten. Dafür gibt es ein neues Video zu dem MMO, das die Klasse des Beschwörers in Aktion zeigt und dessen Hintergrundgeschichte beleuchtet.