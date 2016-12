Publisher My.com und der chinesische Entwickler NetEase haben bekannt gegeben, dass in diesem Monat die zweite Closed Beta des kostenlosen Online-Rollenspiels Revelation Online stattfinden wird. Ab dem 20. Dezember haben Leute mit Zugang zu den Servern wieder die Chance, Abenteuer in der fernöstlich angehauchten Fantasy-Welt Nuanor zu erleben. Der Testlauf wird bis ins neue Jahr andauern, genauer gesagt bis zum 3. Januar 2017.

Um an der Beta teilnehmen zu können, müsst ihr euch entweder auf der offiziellen Webseite anmelden und darauf hoffen, einer der Auserwählten zu sein, oder eines der drei Gründerpakete kaufen. Zu deren Umfang gehört stets der garantierte Zugang zu den geschlossenen Tests. Obendrauf erhaltet ihr natürlich einige Extras für Revelation Online, je nachdem, für welches Paket ihr euch entschieden habt. Da gibt es beispielsweise ein einzigartiges Kriegsross, exklusive Kostüme und Titel für eure Charaktere.

Falls ihr bereits in der ersten Closed Beta durch die Gebiete von Nuanor gestreift seid, dürft ihr das auch in der kommenden Testphase tun. Dabei habt ihr sogar die Möglichkeit, eure Charaktere aus Beta Nummer 1 weiterzuspielen. NetEase hat keinen Server-Wipe durchgeführt, so dass ihr nicht wieder zwingend von vorne beginnen müsst. Dafür scheint es jedoch auch keine inhaltlichen Neuerungen im Vergleich zur vorigen Beta zu geben. Ihr könnt die Geschichte von Revelation Online bis Stufe 49 erleben, in Dungeons gegen mächtige Bossgegner kämpfen, euch im PvP beweisen oder das Crafting ausprobieren. Natürlich stehen euch auch alle sechs Klassen zur Verfügung. Eine davon, den Beschwörer, stellt der neue Trailer zu Revelation Online vor: