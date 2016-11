Revelation Online: Startschuss für die Closed Beta

Mit Revelation Online schickt Publisher My.com ein neues MMORPG ins Rennen um die Gunst der Spieler. Noch ist der Titel nicht fertig, aber immerhin läuft nun schon mal die Closed Beta. Die fällt recht umfangreich aus: Ihr dürft euren Charakter bis auf Stufe 49 hochleveln, an PvP-Gefechten auf Schlachtfeldern für 20 Spieler teilnehmen und euch in vier Dungeons mit Bossfeinden messen, um wertvolle Items zu erbeuten. Und wem die Instanzen im normalen Modus zu einfach sind, der durchkämmt sie in einem höheren Schwierigkeitsgrad.

Wenn ihr an der Testphase teilnehmen wollt, müsst ihr entweder Glück oder Geld haben: Wer sich auf der offiziellen Webseite von Revelation Online registriert hat, hat vielleicht einen Key bekommen oder darf sich demnächst über einen freuen. Natürlich ist es auch nach wie vor möglich, sich für die Beta des kostenlosen Online-Rollenspiels anzumelden.