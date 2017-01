Revelation Online: Keys für die dritte Closed Beta!

Heute startet die dritte Closed Beta des kostenlosen Online-Rollenspiels Revelation Online. In der neuen Testphase wird das MMORPG des chinesischen Entwicklers NetEase um einiges mehr Umfang bieten, als das noch in den beiden vorherigen CBTs der Fall war. Das Maximallevel liegt nicht mehr bei 49, sondern 69. Um die nötigen Erfahrungspunkte zu gewinnen, könnt ihr viele neue Quests meistern. Außerdem haben die Game Designer nicht daran gespart, euch genug Herausforderungen auf den hohen Stufen zu bieten. Revelation Online bietet in seiner neuen Version mehrere zusätzliche Gruppeninstanzen, die einiges von euch abverlangen werden. Des Weiteren lassen sich bereits bekannte Dungeons in höheren Schwierigkeitsgraden meistern.

Die dritte Closed Beta ha jedoch einen Haken: Wer Zugang zu den beiden bisherigen Betatests hatte, ist nicht automatisch auch dazu berechtigt, an der dritten Beta teilzunehmen. Die erfordert einen neuen Key. Nur der Kauf eines Gründerpakets sichert euch den Zugang zu den Servern von Revelation Online.

Sichert euch Zugang zur 3. Closed Beta von Revelation Online!

Wir haben da eine alternative Lösung: In Zusammenarbeit mit Publisher My.com verschenken wir 50 Beta Keys! Um Revelation Online ab heute spielen zu können (die Beta läuft übrigens zwei Wochen lang), müsst ihr nichts weiter tun, als in das Feld unten eure E-Mail-Adresse einzugeben und das Ganze zu bestätigen. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Solltet ihr einen der Codes ergattern, wünschen wir euch viel Spaß mit der Beta von Revelation Online!