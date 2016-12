Revelation Online: Große Beta Key Verlosung

Spielebetreiber My.com wird am 20. Dezember die zweite Closed Beta des MMORPGs Revelation Online starten. Habt ihr bereits in der ersten Testphase mitgemischt, dürft inr wieder mitmachen und dieses Mal euren Charakter bis Level 49 hochpimpen. Zusätzlich stehen euch neben der Haupthandlung zahlreiche weitere Aktivitäten zur Verfügung. So dürft ihr euch am Crafting, verschiedenen Dungeons und PvP-Inhalten versuchen. Mit der zweiten Closed Beta Phase könnt ihr natürlich mit eurem bereits bestehenden Charakter weiterspielen oder eine zusätzliche Spielfigur erstellen. Die Wahl liegt bei euch.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wie erhaltet ihr Zugang zu Revelation Online, wenn ihr noch keinen Key habt? Wir sind in diesem Fall der weiße Ritter und springen für euch in die Bresche, denn wir verlosen zahlreiche Zugangsschlüssel zum MMORPG. Alles, was ihr tun müsst, ist eure E-Mail-Adresse in das unten stehende Feld einzutragen und eurer Reise nach Nuanor steht nichts mehr im Weg. Ihr dürft nach Herzenslust eine Welt voller uralter Mysterien erforschen, mittels Flügeln oder eines Mounts über die einzelnen Gebiete fliegen und zahlreiche Geheimnisse entdecken. Allerdings gibt es einen kleinen Haken, denn die Closed Beta läuft nur bis zum 3. Januar 2017. Wartet also nicht zu lange mit euren Streifzügen.

Beschwörer Trailer: