Rappelz: Große Erweiterung für September angekündigt

Rappelz

Ursprüngliche Meldung vom 30. August 2016:

Für die Fans des kostenlos spielbaren MMORPGs Rappelz gibt es einen Grund zur Freude: Publisher Webzen aus Südkorea hat eine neue Erweiterung für die europäische und nordamerikanische Version des Online-Rollenspiels angekündigt. Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis die neuen Inhalte ihren Weg in die Fantasy-Welt finden: „The Expedition“, so heißt das Add-on, erscheint am 20. September, also in exakt drei Wochen.

Im Mittelpunkt steht ein neues Dungeon-Gebiet, in dem ihr wieder mal fleißig Monster schnetzeln und euren Heldenmut unter Beweis stellen könnt. Ein Spaziergang wird die Reise durch die Zone aber nicht, denn dort erwarten euch gleich sieben neue Bossgegner, die es allesamt in sich haben. „The Expedition“ richtet sich in erster Linie an die erfahrenen Rappelz-Spieler, die bereit dazu sind, es mit allem und jedem aufzunehmen – zumindest virtuell.