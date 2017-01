Rail Nation: Großes Update für USA-Szenario angekündigt

Der Publisher Travian Games hat ein neues Update für sein kostenloses Browserspiel Rail Nation angekündigt, das sich in erster Linie mit dem USA-Szenario befasst. Der Entwickler Bright Future nimmt daran große Änderungen vor. Am auffälligsten dürfte erst mal die neue Benutzeroberfläche sein. Dabei handelt es sich um das gleiche Interface, das ihr schon von „Steam over Europe“ kennt. Damit haben also beide Szenarien in Zukunft die gleichen Menüs.

Doch das ist längst nicht alles: Das Entwicklerteam führt einen komplett neuen Client ein, denn das USA-Szenario von Rail Nation ist aus technischer Sicht in vielen Aspekten veraltet. Das betrifft zum Beispiel die Server oder das System für Fahrpläne. Das soll in der jüngeren Vergangenheit dazu geführt haben, dass die neuen Updates nicht mehr mit der Client-Version des USA-Settings kompatibel gewesen seien. Aktuell müsse Bright Future jedes Mal, wenn das Team einen Fehler in Rail Nation findet und beheben will, zwei komplett unterschiedliche Updates entwickeln. Dank des neuen Clients werde es nicht mehr so umständlich für die Entwickler sein, Rail Nation zu aktualisieren.