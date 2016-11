Rail Nation: Erste Details zum Karriere-Feature

Wenn ihr Rail Nation künftig spielt, landet ihr zunächst auf der neuen Startseite. Hier werden alle wichtigen Informationen über euren Account zusammengefasst und übersichtlich aufbereitet. Beispielsweise bekommt ihr eure Platzierungen auf den einzelnen Servern angezeigt oder wie weit euer Fortschritt bezüglich eures Karrierelevels ist. Über die Startseite gelangt ihr auch zu den Errungenschaften. Ja, in Rail Nation wird es demnächst Achievements geben. Die sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. So gibt es etwa Erfolge für Rundenergebnisse und Spielaktionen, es existieren aber auch die Kategorien „Gesellschaft“ und „Persönlich“. Mit jeder erreichten Errungenschaft verdient ihr Karrierepunkte, die euch im Level aufsteigen lassen.

Ebenfalls neu sind die Rekorde. Im free-to-play Zugspiel Rail Nation wird in Zukunft immer festgehalten, wenn ihr außergewöhnliche Leistungen vollbringt. Die Rekorde können nicht nur von einzelnen Spielern, sondern auch Gesellschaften, Städten und sogar kompletten Servern aufgestellt werden. Die Bestmarken werden dann in einer globalen Liste gespeichert. Erzielt ihr also einen Rekord, können das alle anderen Spieler von Rail Nation sehen.

Schlussendlich wird es auch noch ein neues Spielweltenmenü geben, in dem alle Server aufgelistet sind, auf denen ihr aktiv seid. Zudem erhaltet ihr hier detaillierte Infos über die einzelnen Welten. Dazu gehören zum Beispiel Toplisten für die drei besten Spieler, Gesellschaften, Städte, Regionen und Wahrzeichen. Außerdem könnt ihr euch die Statistiken zu euren beendeten Runden anschauen und so in Erinnerungen schwelgen beziehungsweise eure Entwicklung in Rail Nation begutachten. Wann die neue Karriere ins Spiel eingebaut wird, ist nicht bekannt. In der kommenden Woche soll es aber weitere Infos geben.

Quelle: Offizielle Webseite