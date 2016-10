Rail Nation: Details zum Seehandel

Rail Nation

Ende April zog das Update "Steam over Europe" in das kostenlose Zugspiel Rail Nation ein. Seitdem könnt ihr nicht mehr nur Routen festlegen und eure hergestellten Produkte sowie Passagiere auf dem Landweg von A nach B befördern, sondern auch per Schiff. Nun haben die Entwickler einige Informationen über den Seehandel veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

In jeder Region findet ihr einen Hafen, von dem aus ihr eure Waren in die ganze Welt verschickt. Sie funktionieren ähnlich wie Lager und können euch eine Zeitersparnis bescheren. Ihr findet im Hafen alle Produkte, die ihr bisher in Rail Nation freigeschaltet habt. Wie viel Geld ihr mit den Waren verdient, hängt in Rail Nation davon ab, wie hoch euer Lagerbestand ist. Jeder Zug und jedes Schiff kommt mit einem bestimmten Auftrag an eurem Lager oder Hafen vorbei und fährt erst dann los, wenn alle Produkte verladen sind. Ihr solltet also bereits vorher möglichst viele der Waren herstellen und sie im Lager oder Hafen unterbringen, damit die Wartezeiten sich verringern und ihr mehr Produkte innerhalb kürzerer Zeit verschickt.