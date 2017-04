Die Zeit der alten „Railroad Tycoons“ ist schon lange vorbei. Wer heutzutage sein virtuelles Eisenbahnimperium aufbauen will, greift entweder auf die Klassiker zurück oder wird im Bereich der Browserspiele mit Rail Nation fündig. Das kostenlose Aufbauspiel von Entwickler Bright Future und Publisher Travian Games lässt euch Gleise verlegen, Züge kaufen und damit Waren sowie Personen durch die Welt transportieren. Falls ihr bislang noch nicht in den Free-to-Play-Titel hineingeschnuppert habt, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit dazu.

In Zusammenarbeit mit Travian Games verschenken wir fette Starterpakete für Neueinsteiger in Rail Nation. Um diese Starthilfe zu bekommen, müsst ihr euch einfach über uns beim Spiel anmelden. Folgt dazu dem Button unterhalb dieser Meldung! Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet am 16. April. Bis dahin bekommt jeder von euch, der sich über browsergames.de für Rail Nation anmeldet, das Starterpaket im Wert von ungefähr zehn Euro. Enthalten sind folgende Goodies:

Lokschuppen +1 Stufe

Labor +1 Stufe

Forschungspunkte werden aufgefüllt

Bank +1 Stufe

6 kostenlose Waggons für Kohle, Holz und Getreide

Dazu gibt's noch einen kostenlosen Plus-Account für 7 Tage. Das bedeutet:

Doppelt so hohes Kontolimit

Kostenloser Forscher für die gesamte Woche

Fahrplanrechner

Detaillierte Transportstatistik

Zwei Gebäude sind gleichzeitig ausbaubar

Täglich 5 Prozent Zinsen auf den Tagesumsatz

Multi-Auswahl für Fahrpläne, Upgrades, Wartung und in der Stadt parken

Und obendrauf bekommt ihr 100 Gold geschenkt sowie fünf Lose für die Lotterie. Klingt gut? Dann meldet euch an!