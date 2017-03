Pokémon GO: Das Wasserfestival hat begonnen

Seit gestern könnt ihr in aller Welt das Wasserfestival im kostenlosen Mobilegame Pokémon GO erleben. Bis zum Ende des zeitlich begrenzten Events sind bestimmte Pokémon-Typen häufiger anzutreffen als sonst. Wie der Name des Festivals schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um Pokémon vom Typ Wasser. Möglicherweise trefft ihr sogar auf Lapras!

Pokémon-Trainer haben bis 13 Uhr am 29. März Zeit, am neuen Event im kostenlosen Mobilegame Pokémon Go teilzunehmen. Das nasse Vergnügen hat gestern begonnen und läuft eine Woche lang. Das Wasserfestival in Pokémon GO dreht sich um Pokémon wie Karpador, Schiggy und Karnimani, sprich Pokémon des Typs Wasser . Während des siebentägigen Events sind eure Chancen, auf Pokémon des Typs Wasser zu treffen, deutlich erhöht. Natürlich müsst ihr nach den Kreaturen dort suchen, wo üblicherweise dieser Typ Pokémon zu finden ist.

Pokémon GO

Doch damit nicht genug! Auch Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt werden konnten, tauchen während des aktuell laufenden Events häufiger im Spiel auf. Besonders fleißige Pokémon-Trainer können mit ein bisschen Glück sogar Lapras begegnen. Das Pokémon gilt als sehr stark und extrem selten in Pokémon GO - die Suche lohnt sich also!

Für euren Avatar steht seit gestern zudem ein neues Kleidungsstück in Pokémon GO zur Auswahl. Passend zum Wasserfestival haben die Macher den Karpador-Hut in das Spiel integriert. Pokémon GO hat erst vor wenigen Tagen ein Update für iOS und Android erhalten. Seitdem wird nun in der Serie “Erster PokéStop des Tages” ein zufälliges Evolutionsitem vergeben.

Das kostenlose Mobilegame war in Deutschland im Juli des vergangenen Jahres für iOS und Android erschienen und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Massenphänomen entwickelt.

Quelle: Offizielle Webseite