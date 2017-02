Pokémon GO: Besonderes Pikachu zum Pokémon Day

In Pokémon GO könnt ihr derzeit anlässlich des Pokémon Days ein ganz besonderes Pikachu finden und eurer Sammlung hinzufügen.

Wenn ihr einmal auf den Kalender geblickt habt, wird euch aufgefallen sein, dass heute der 27. Februar ist. Okay, eigentlich ist das kein besonderes Datum, kein Feiertag. Und dann aber doch wieder, denn der 27. Februar ist der Pokémon Day. Heute vor exakt 21 Jahren erschienen die ersten Pokémon-Editionen für den Game Boy in Japan. Pokémon Rot und Grün kamen am 27. Februar 1996 im Land der aufgehenden Sonne auf den Markt.

Zum Pokémon Day gibt es mehrere Aktionen, verteilt über die einzelnen Spiele, Pokémon-TV und Twitch. Und natürlich ist auch das erfolgreiche Mobilegame Pokémon GO davon betroffen. Bis zum 6. März habt ihr in dem kostenlosen Augmented-Reality-Spiel die Chance, ein besonderes Pikachu mit einem festlichen Party-Hut auf dem Kopf zu fangen. Dieses spezielle Exemplar der kleinen Elektromaus wird auf der ganzen Welt erscheinen und eben nur in diesem begrenzten Zeitraum zu haben sein. Seinen Party-Hut wird das Pickachu aber auf ewig behalten.