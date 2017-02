Pokémon GO: Über 80 neue Monster in dieser Woche

Lange Zeit haben wir darauf warten müssen, dass die zweite Generation an Pokémon in dem kostenlosen Mobilegame Pokémon GO Einzug hält. In dieser Woche erhört der US-amerikanische Entwickler Niantic, der seinen Sitz in San Francisco hat, die Gebete der Fans und veröffentlicht ein großes Update mit mehr als 80 neuen Taschenmonstern. Ihr dürft euch also auf Endivie, Feurigel, Karnimani und all die anderen Pokémon aus der Johto-Region freuen, die ihr in den Klassikern Pokémon Gold und Silber auf dem Game Boy beziehungsweise Game Boy Color erkundet. Außerdem wird es geschlechtsspezifische Variationen einiger Tierchen in Pokémon GO geben.

Darüber hinaus erwarten euch neue Entwicklungsstufen für die Pokémon der ersten Generation, die sich in Kreaturen aus der zweiten Generation verwandeln. Dafür wird es frische Entwicklungs-Items bei den PokéStops geben, die ihr benötigen werdet. Zudem versprechen die Entwickler frische Gameplay-Elemente für die Begegnungen mit Pokémon in der Welt. So wird es zum Beispiel weitere Beerenarten geben: die Nanab- und die Sananabeeren. Erstere verlangsamen wilde Monster, so dass es leichter sein wird, sie zu fangen. Die Sananabeeren wiederum haben den Effekt, dass ihr doppelt so viele Bonbons erhaltet, wenn ihr in Pokémon GO ein Pokémon euer Sammlung hinzufügt.