Pokémon GO: Niantic über Tauschfunktion und PvP-Kämpfe

2017 mag Pokémon GO längst kein so großes Thema mehr sein, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. Als das kostenlose Mobilegame im Sommer 2016 veröffentlicht wurde, entwickelte sich der Titel zu einem Massenphänomen. Neben all der Begeisterung gab es aber auch viel Kritik an dem Augmented-Reality-Spiel des US-amerikanischen Entwicklers Niantic. Zum einen störten sich viele Spieler an den Bugs und sonstigen technischen Problemen, die Pokémon GO eine ganze Weile lang mit sich herumgeschleppt hatte. Zum anderen bemängelten die Fans das Fehlen einer Funktion, um die eigenen Taschenmonster mit anderen Spielern beziehungsweise Freunden tauschen zu können. Außerdem fehlt nach wie vor die Möglichkeit, direkt gegen Kumpels zu kämpfen. Ihr seid, was das PvP in Pokémon GO betrifft, immer noch auf die Arenen beschränkt.