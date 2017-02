Pokémon GO: Mehr Bonbons und rosa Monster zum Valentinstag

Beim Valentinstag-Event in Pokémon GO erhaltet ihr mehr Bonbons und habt eine größere Chance, rosafarbene Monster zu fangen.

Das kostenlose Mobilegame Pokémon GO kommt wie viele andere Spiele nicht drum herum, ein Event zum nahenden Valentinstag zu veranstalten. Der US-amerikanische Entwickler Niantic erfreut euch zu diesem Anlass mit mehr Bonbons. Wenn ihr in diesen Tagen Pokémon fangt, Eier ausbrütet oder eure Monster verschickt, bekommt ihr die doppelte Menge an süßen Drops. Auch euer Kumpel-Pokémon ist richtig in Valentinstagstimmung und beschafft euch zweimal so viele Bonbons, als es normalerweise der Fall wäre.

Das ist aber noch nicht alles: Während des Valentinstag-Events in Pokémon GO werdet ihr in der Welt öfter einem Chaneira, Pixi und weiteren rosafarbenen Exemplaren der Taschenmonster über den Weg laufen. Wenn euch also eines oder mehrere dieser Pokémon in eurer Sammlung fehlen, habt ihr im Zuge des Tags der Liebenden die besten Chancen, sie in Pokémon GO zu fangen. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Pii, Fluffeluff und Kussilla aus einem eurer Eier schlüpfen. Wenn das mal kein Grund ist, an diesem Wochenende vor die Tür zu gehen und ein paar Kilometer zurückzulegen, trotz der Kälte.