Pokémon GO

Noch bis zum 3. Januar ist die Wahrscheinlichkeit, begehrte Taschenmonster wie Togepi oder Pichu auszubrüten, erhöht. Nach dem ersten Drehen an der Fotoscheibe an einem Pokéstops bekommt ihr jeden Tag eine Brutmaschine. Eure Chance, Eier zu finden und ausbrüten zu können, ist während des Aktionszeitraumes erhöht. Auch die Wahrscheinlichkeit, den Weihnachtsmützen-Pikachu zu finden, ist derzeit höher. Haltet also die Augen offen! In der Zeit vom 30. Dezember bis zum 8. Januar könnt ihr in Pokémon GO darüber hinaus den ersten Partner-Pokémon (ursprünglich entdeckt in der Kanto-Region) begegnen, somit steigt die Chance, Kreaturen wie Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor, Glumanda, Glutexo, Glurak sowie Schiggy, Schillok und Turtok zu erwischen. Lockmodule halten in dem Zeitraum doppelt so lange (also 60 statt nur 30 Minuten).

Damit noch nicht genug: Niantic stellt euch bis zum 30. Dezember spezielle Feiertags-Pakete mit tollen Items im Ingame-Shop zur Verfügung – zum reduzierten Preis, versteht sich. Darin enthalten sind beispielsweise Ei-Brut-Maschinen, Rauch, Super- und Hyperbälle. Im Anschluss, vom 30. Dezember bis zum 3. Januar, gibt es Bronze-, Silber- und Gold-Boxen zu kaufen, in denen ihr unter anderem Rauch, Pokébälle, Superbälle, Glückseier und Lockmodule findet.

Quelle: Offizielle Webseite