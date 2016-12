Pokémon GO: Ab sofort für die Apple Watch verfügbar

Wer hätte das gedacht: Vollkommen überraschend hat der Entwickler Niantic seinen Mobile-Hit Pokémon GO für die Apple Watch veröffentlicht. Die Portierung wurde im September auf der Keynote von Apple angekündigt, auf der es in erster Linie um das iPhone 7 ging. Damals hieß es, das Spiel werde noch in diesem Jahr für die Smartwatch erscheinen. Nach der Ankündigung wurde es aber sehr still um das Thema und im Internet verbreitete sich das Gerücht, die Entwicklung sei eingestellt. Kürzlich gab Niantic ein Dementi ab und bestätigte, dass Pokémon GO für die Apple Watch weiterhin in Arbeit sei. Und jetzt ist die Umsetzung da!

Das Spiel steht zum kostenlosen Download im App Store bereit und bietet euch die Möglichkeit, Pokémon GO zu spielen, ohne dabei die ganze Zeit auf euer iPhone starren zu müssen. Mit Schnelltasten lassen sich bequem wilde Pokémon entdecken und Items sammeln. Habt ihr dann eines der Monster gefunden, müsst ihr aber trotzdem das Mobiltelefon aus der Hosentasche holen, um das Tierchen fangen zu können. Das geht nämlich leider nicht mit der Apple Watch. Auf der Uhr habt ihr also nicht das komplette Spiel, sondern mehr eine ergänzende App, die einen ähnlichen Zweck erfüllt wie das Pokémon Go Plus, das man sich extra kaufen kann. Besitzer einer Apple Watch brauchen jene Peripherie nun eben nicht mehr, wenn sie von genannten Vorteilen profitieren wollen.