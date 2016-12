Pokémon GO: 8,7 Milliarden gelaufene Kilometer

Pokémon GO hat nicht nur eine große, sondern auch eine recht lauffreudige Fangemeinde, wie neue Statistiken zum Mobile-Phänomen des Jahres aufzeigen.

Der Entwickler Niantic blickt auf ein aufregendes Jahr zurück. Im Juli brachte das Team aus San Francisco Pokémon GO auf den Markt und knackte damit einen Rekord nach dem anderen. Das Augmented-Reality-Spiel verbreitete sich so schnell auf den Smartphones und Tablets dieser Welt, wie es kein Mobilegame zuvor geschafft hat. Und auch wenn der große Hype mittlerweile verflogen ist, sind immer noch viele Leute auf der Jagd nach Pokémon – oder ein paar wenige Spieler verbringen viel zu viel Zeit damit. Denn bis zum 7. Dezember ist die gesamte Community mehr als 8,7 Milliarden Kilometer gelaufen, während sie Pokémon GO gespielt hat. Im September waren es noch 4,6 Milliarden Kilometer.

Um eine Distanz von 8,7 Milliarden Kilometern zu erreichen, müsstet ihr über 200.000 Mal die Erde umrunden. Ein gewöhnliches Passagierflugzeug würde dafür mehr als 1000 Jahre benötigen. Übrigens: Die Entfernung von der Erde zum Zwergplaneten Pluto beträgt nicht mal annähernd 8,7 Milliarden Kilometer, wie auch das folgende von Niantic produzierte Video zeigt.