Pokémon GO: Die neuen Pokémon sind da!

Pokémon GO

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, hat Entwickler Niantic nun die ersten neuen Pokémon ins Spiel integriert. Diese entstammen der zweiten Generation der Taschenmonster, also aus den beiden Titeln Pokémon Gold und Pokémon Silber, die 2001 für den Game Boy Color in Europa erschienen sind. Allerdings erhaltet ihr die kleinen Biester nicht etwa durch das Werfen von Pokébällen, stattdessen müsst ihr euch auf den Weg zum nächstgelegenen PokéStop machen und kräftig an der Scheibe drehen. Mit ein wenig Glück erhaltet ihr dann ein Ei, aus dem ein neues, bislang unbekanntes, Pokémon schlüpfen kann. Alle 100 Pokémon der Johto-Region sind noch nicht vorhanden. Niantic will nach und nach, verteilt über die nächsten Wochen und Monate, immer mehr Pokémon einspielen. Bislang bestätigt sind unter anderem Togepi, Pichu und ausgewählte Monster wie Pii, Fluffeluff, Elekid, Magby, Rabauz oder Kussilla.

Trailer zum neuen Update: