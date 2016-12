Pokémon GO

Niantic bereitet offensichtlich ein größeres Update für das Mobile Game Pokémon GO vor. Das lassen zumindest jetzt aufgetauchte Dokumente der Kaffeehauskette Starbucks vermuten. Ab dem 8. Dezember werden in den USA ein Großteil der Starbucksfilialen in PokéStops und Arenen umgewandelt. Zusätzlich gibt es ein neues Getränk namens Pokémon GO Frappuccino. Dieser basiert auf dem klassischen Vanilla Cream Frappuccino, wird jedoch mit Himbeersirup und Brombeeren verfeinert. Im Zuge dieses Updates könnten zudem weitere 100 Pokémon ihren Weg in das Spiel finden, wie die Dokumente verraten. Die Voraussetzungen dafür hat Entwickler Niantic bereits mit einem der letzten Updates getroffen. Darüber hinaus planen das Studio und der amerikanische Mobilfunkanbieter Sprint heute Abend gegen 17:30 Uhr unserer Zeit eine Ankündigung. Um was es sich dabei dreht, ist allerdings noch nicht nach außen gedrungen.