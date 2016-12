Pokémon GO: Neue Tracking-Funktion veröffentlicht

Für das aktuelle Update benötigt ihr keinen neuen Download aus einem der beiden App-Stores. Die Aktualisierung wurde serverseitig durchgeführt. Ab sofort seht ihr, an welchen PokéStops sich welche Monster befinden oder sich zumindest in deren Nähe aufhalten. Mit einem Klick auf das dazugehörige Foto, wechselt der Bildausschnitt in die Vogelperspektive. Nun könnt ihr auf der Karte sehen, wo sich der Stop befindet.

Niantic hat in weiten Teilen Europas (u.a. Deutschland) und den gesamten USA das neue Nearby-Feature ausgerollt. Bislang war die überarbeitete Trackingfunktion lediglich in Teilen Nordamerikas sowie Australien verfügbar. Nachdem die Entwickler schon wenige Wochen nach dem Launch des Mobile Games die ursprüngliche Trackingfunktion mit den drei Tatzen wieder entfernt hatten, gab es keine adäquate Alternative für das Aufspüren der kleinen Taschenmonster.

Für Spieler, die sich in Städten und gut erschlossenen Gebieten bewegen, ist das neue System ein großer Schritt nach vorn. Nutzer in ländlichen Gebieten, in denen sich weniger markante Punkte befinden, werden vermutlich nicht sonderlich stark vom neuen System profitieren. Entwickler Niantic hat jedoch angekündigt, das Feedback der Nutzer zu beachten und gegebenenfalls in der Zukunft Änderungen vorzunehmen.

Quelle: Niantic Blog