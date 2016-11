Pokémon GO: Eine Woche mehr Staub und XP abgreifen

Pokémon GO

Halloween in Pokémon GO und die damit verbundene Jagd auf Bonbons sowie Psycho- und Geister-Pokémon ist vorüber. Für euch als Nachwuchtrainer bedeutet das jedoch nicht, dass ihr euch auf die faule Haut legen könnt. Entwickler Niantic hat angekündigt, sich für den überwältigenden Ansturm auf das Spiel zu bedanken. Dementsprechend erhaltet ihr vom 23. November bis 30. November für jegliche Aktionen in Pokémon GO die doppelte Menge an Erfahrungspunkten und Sternenstaub. Wer also noch ein paar Level aufsteigen will, hat ab morgen beste Möglichkeiten. Setzt man zudem noch ein Glücksei ein, erhält man sogar die vierfache Menge.

Das kürzlich veröffentlichte Update (Android 0.47.1; iOS 1.17.0) hält zudem verschiedenen Änderungen am Balacing bereit. Niantic hat zahlreiche Pokémon auf- und abgewertet, um Kämpfe in Arenen und Trainingsrunden ausgeglichener und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Unter anderem besitzen Pokémon wie Simsala, Rizeros und Gengar nun mehr Wettkampfpunkte. Weiter ins Detail ist Niantic nicht gegangen, aber die Silph Road Community auf Reddit hat sich alle Monster näher angesehen und ausführlich aufgelistet, welche Kreaturen wie verändert wurden. Eine genaue Übersicht findet ihr hier.