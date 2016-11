Pokémon GO: Pokémon der 2. Generation aufgetaucht

Pokémon GO

Mit dem aktuellen Update von Pokémon GO hat Niantic zahlreiche Veränderungen am Spiel vorgenommen. Zusätzlich dürfte Pokémon-Trainern in den vergangenen Tagen noch weitere Dinge aufgefallen sein. Noch bis zum 11. November gibt es für alle Spieler deutlich mehr Items an PokéStops und es tauchen vermehrt Pokémon auf. Nutzer in bestimmten Gebieten der USA haben darüber hinaus Zugriff auf eine neue Version des Monster-Trackers. Wer von euch also zufällig in Arizona, der Umgebung von Seattle oder San Francisco wohnt, kann das Feature schon einmal ausgiebig testen. Noch sammelt Entwickler Niantic Feedback zum neuen System, daher steht noch nicht fest, wann der Rest der Welt in diesen Genuss kommt.

Findige Spieler und Programmierer haben sich zudem den Android-Quellcode der aktuellen Version von Pokémon GO genauer angesehen und sind auf einige interessante Informationen gestoßen, was euch in Zukunft im Spiel erwarten könnte. Demnach sind 100 weitere Pokémon aus der 2. Generation (von Endivie bis Celebi) der Marke nun im Quellcode hinterlegt, allerdings noch ohne Bewegungsabläufe oder Angriffswerte. Dazu kommen die 52 passenden Pokémonfamilien sowie eine neue Attacke namens „Transform“. Diese könnte darauf hindeuten, dass demnächst das Pokémon Ditto im Spiel auftaucht, denn das schleimige Monster hat selbst keine Angriffsarten. Stattdessen übernimmt es sowohl das Aussehen als auch die Attacken seines Gegners. Es tranformiert sich. Ob und wann Ditto auftaucht, hat Niantic offiziell noch nicht verlauten lassen. Noch keine Anzeichen gibt es für Zapdos, Lavados, Arktos, Mew und Mewtu.