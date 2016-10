Pokémon GO: Jetzt mit farbigen Eiern und Typenbezeichnung

Pokémon GO Nachdem mit dem letzten Update von Pokémon GO lediglich kleinere Fehler ausgebessert wurden und das Zubehör Pokémon GO Plus einige neue Funktionen erhalten hat, gibt es nun wieder ein paar echte Neuerungen. Entwickler Niantic hat vor wenigen Stunden damit angefangen, ein neues Update zu verteilen, welches unter anderem das Ausbrüten von Eiern etwas verändert. Bislang hatten alle drei Arten von Eiern stets die gleiche Farbe. Nach dem Update erstrahlen die 2 km Exemplare weiterhin in grün. Die 5 beziehungsweise 10 km Varianten hingegen erscheinen in orange oder violett. Das macht es für euch beim Drehen an einem PokéStop einfacher zu erkennen, welches Fortpflanzungprodukt ihr erspielt habt.

So sieht's nach dem Update aus.

Wer zu den Nutzern gehört, die Unmengen an Pokémon in ihrem Besitz haben, dürfte sich über eine zusätzliche Funktion freuen, die mehr Übersicht verspricht. Ab sofort werden die Pokémon-Typ-Icons auf dem Informationsbildschirm dargestellt. Ihr wisst also aus dem Kopf nicht, welchem Typ Raupi oder Pikachu angehören? Dieses Dilemma hat ein Ende. Außerdem haben die Entwickler von Niantic kleinere Textverbesserungen vorgenommen und eine weitere Anzeige für den Akkustand von Pokémon GO Plus hinzugefügt. Von den seit längerer Zeit geplanten Funktionen wie eine Tauschoption oder dem direkten Kampf zwischen zwei Trainern, ist weiterhin nichts zu sehen.

Steht uns ein Halloween-Event bevor?